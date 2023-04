SANTOS, SP (UOL-FOLHAPRESS) - O brasileiro JP Azevedo, surfista que agrediu a americana Sara Taylor com um soco em Bali, na Indonésia, afirmou que se confundiu e pensou que se tratava de um homem, e não uma mulher, em entrevista ao site A Gazeta.

"Não sei como a confusão começou de fato. Vi ela empurrando meu amigo, achei que era um homem e fui defender. Depois que bati, eu vi que ela estava usando sutiã, pedi desculpas e ela não aceitou".

Só me defendi. "Quando estávamos no solo, ela foi no meu carro, pegou minha prancha e começou a quebrar. A partir daí eu só me defendi".

"Muita gente está me enviando mensagens sem nem ter noção do que aconteceu. Estão tirando conclusões precipitadas e esse vídeo está editado. Eu nunca, em hipótese alguma, bateria em alguma mulher".

AGRESSÃO EM BALI

A norte-americana Sara Taylor foi agredida ontem pelo capixaba JP Azevedo depois de uma disputa por onda em Bali. Ela levou um soco na cabeça.

Ela compartilhou um vídeo com as agressões, tanto no mar como na praia, em seu perfil no Instagram.

A comunidade do surfe conseguiu identificar o agressor com o apoio das redes sociais. Nomes como Kelly Slater e Filipe Toledo ajudaram a compartilhar o vídeo.

Mais tarde, o jornal A Gazeta identificou e conversou com o surfista, que alegou ter se confundido.

Sara relatou que foi atacada pelo amigo do surfista com quem disputou uma onda. Os registros mostram que um homem sem camisa a agrediu no rosto após ela ser rabeada por outro indivíduo, que usava camisa de lycra.

O agressor ainda desferiu socos e pontapés ao ser confrontado na praia e também acertou a amiga da surfista, identificada como Charlie McHarg.

O surfista que disputou onda com Sara, Adriano Portela, se manifestou no Instagram (veja mais abaixo) e negou que tenha a agredido fisicamente, mas pediu desculpas pela forma como falou com ela e a amiga.

O UOL tentou contato com JP Azevedo, mas ainda não obteve resposta.

A Quebra Onda, que patrocinava JP, anunciou nas redes sociais que rompeu contrato com o atleta.