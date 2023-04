RIO DE JANEIRO, RJ (UOL-FOLHAPRESS) - O Atlético-MG estreou com derrota na fase de grupos da Libertadores ao perder para o Libertad por 1 a 0, nesta quinta-feira, no Mineirão. Os mineiros levaram o gol no início do jogo e pressionaram, mas não reverteram.

O autor do gol do Libertad foi Diego Gómez, um dos destaques da partida. Ele precisou ser substituído aos 12 minutos do segundo tempo após sentir. Deu lugar a Iván Ramírez.

Com o resultado, o Atlético-MG fica em último no Grupo G, sem pontos. O Libertad assume a liderança, com três. Alianza Lima e Athletico-PR têm um cada.

O Galo tinha como desfalques Hulk e Pavón, suspensos. Rodrigo Battaglia também não podia jogar por atraso na documentação. Hyoran, Allan, Bruno Fuchs, Alan Kardec, Arana e Igor Rabello ficaram fora lesionados.

Com diversos shows nos últimos dias, o gramado do Mineirão apresentou diversos buracos.

O Atlético-MG volta a entrar em campo no domingo, às 16h30, pelo segundo jogo da final do Mineiro contra o América. Na Libertadores, o próximo jogo é no dia 18, contra o Athletico-PR, em Curitiba.

ATLÉTICO-MG

Everson; Saravia, Lemos, Nathan Silva e Dodô (Rubens); Otávio (Igor Gomes), Pedrinho (Réver), Edenilson (Isaac) e Patrick (Zaracho); Paulinho e Vargas. T.: Eduardo Coudet.

LIBERTAD

Martín Silva; Piris, Vieira, Barboza e Espinoza (Luis Cardozo); Sanabria (Lezcano), Campuzano, Melgarejo, Diego Gómez (Iván Ramírez) e Villalba (Mayada); Oviedo (Alcaraz). T.: Daniel Garnero.

Local: Mineirão, Belo Horizonte (MG)

Árbitro: Yael Falcon (Argentina)

Cartões amarelos: Otávio, Saravia (CAM), Melgarejo, Diego Gómez, Campuzano, Ramírez (LIB)

Cartão vermelho: -

Gols: Diego Gómez (aos oito minutos do primeiro tempo)