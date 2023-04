SANTOS, SP (UOL-FOLHAPRESS) - O São Paulo venceu o Tigre por 2 a 0 nesta quinta-feira (6), na Argentina, pela estreia na Copa Sul-Americana. O dois gols foram do centroavante Erison, ambos no segundo tempo.

O São Paulo não fez bom primeiro tempo, mas cresceu na etapa final e venceu com certa tranquilidade.

Autor dos gols, Erison foi uma das novidades da escalação do técnico Rogério Ceni, que optou três zagueiros e o reforço Michel Araujo na ala.

O Tigre criou um clima de revanche, mas voltou a perder para o Tricolor, que venceu a Sul-Americana para cima dos argentinos em 2012, também por 2 a 0 no "jogo que não acabou'.

Marcos Paulo, pivô de uma discussão com Ceni que mobilizou os companheiros de elenco em março, entrou no segundo tempo. A situação parece resolvida.

CURIOSIDADE

Antes de a bola rolar, a torcida do Tigre foi jogar pedras no ônibus do São Paulo, mas acertou o veículo do próprio clube. Ninguém ficou ferido.

TIGRE

Marinelli, Blondel (Baladoni), Aguilera, Luciatti e Montoya (Garay); Prediger (Cardozo), Alexis Castro (Armoa) e Menossi; Molinas (Zabala), Colidio e Retegui. T.: Diego Martínes.

SÃO PAULO

Rafael, Alan Franco, Arboleda e Beraldo; Nathan (Rafinha), Mendez (Luan), Rodrigo Nestor (Marcos Paulo) e Michel Araujo; Wellington Rato (Alisson), David e Erison (Luciano). T.: Rogério Ceni

Local: Estádio José Dellagiovanna, em Buenos Aires (ARG)

Horário: 21h (de Brasília)

Árbitro: Esteban Ostjich (URU)

Assistentes: Nicols Taran e Horacio Ferreiro (URU)

VAR: Ángelo Hermosilla (CHI)

Cartões amarelos: Luciatti, Castro e Armoa (Tigre) e Rodrigo Nestor, Wellington Rato, Rafinha e Beraldo (São Paulo)