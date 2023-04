SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Corinthians pode ter vencido nesta quinta-feira (6) por um placar elástico na estreia da Libertadores, 3 a 0 sobre o Liverpool (Uruguai), mas a provável ausência de Renato Augusto preocupa para as próximas partidas: quem será seu substituto?

O QUE ACONTECEU

Renato Augusto voltou a sentir o joelho lesionado e deixou o campo chorando aos dez minutos. O meia passará por exames para saber a gravidade do problema.

Fernando Lázaro colocou Maycon no lugar de Renato Augusto no Uruguai, mas a alteração não funcionou. Na segunda etapa, o técnico corrigiu o meio-campo com Cantillo no lugar de Roni.

Renato Augusto não tem um reserva imediato que já tenha se provado na temporada. Além de Maycon e Cantillo, mais defensivos que o camisa 8, Paulinho e Adson são outras opções.

Paulinho já foi utilizado na ocasião da lesão contra o Santo André e voltou a ser escolhido diante do Ituano. Em ambas as oportunidades, Adson estava em campo, mas o meia-atacante perdeu espaço para Fausto Vera na última partida.

Sem Renato Augusto, o meio deve ser formado por Roni, Fausto Vera e Giuliano, com o quarto elemento como dúvida. Cantillo, Maycon, Paulinho e Adson são as principais opções.