SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - O corredor italiano Andrea Papi morreu aos 26 anos após ser atacado por um urso enquanto fazia uma trilha na região de Trentino.

Fã de corridas em montanhas, Andrea Papi seguiu a rotina e foi se exercitar na região de Monte Peller, em Trentino, na Itália. Ele chegou a enviar fotos das paisagens para a família.

Como Papi não retornou para a casa no horário programado, a família se preocupou e acionou as autoridades.

Bombeiros e socorristas iniciaram as buscas até que encontraram o corpo de Papi com ferimentos que indicam mordidas e arranhões. O atleta tinha uma lesão muito grande na região do estômago.

A principal hipótese das autoridades seria o ataque de um urso.

A confirmação virá após a autópsia.

À imprensa italiana, moradores da região contam que os ataques têm acontecido com frequência.