BELO HORIZONTE, MG (UOL-FOLHAPRESS) - O técnico Eduardo Coudet concedeu entrevista coletiva após se reunir com a diretoria do Atlético-MG. No encontro que teve as presenças de Sérgio Coelho, presidente do Atlético-MG, Rodrigo Caetano, diretor de futebol, e Ricardo Guimarães, presidente do Conselho Deliberativo e um dos investidores do clube, o treinador argentino se retratou após o desabafo do dia anterior, pediu desculpas e afirmou que o desejo é seguir no comando técnico do Atlético.

"Tivemos uma reunião com o presidente, com Ricardo Guimarães. Reconheci que não era o momento e nem lugar para reclamar. É algo que tinha que fazer de maneira interna. Como foi no final da partida, que a gente tinha perdido. Minha intenção não era criar um clima ruim, o importante é que no domingo tem a final. Tem o segundo tempo da final e podemos garantir o título. Eu pedi desculpas e o importante é que todos estejam juntos focados no domingo".

CLÁUSULA DE SAÍDA

"Não é um tema que falamos, o que quero falar é que não é minha intenção sair. Estou aqui por minha decisão, creio que falei alguma coisa certa enquanto tentei mostrar alguma limitação que tem o grupo, tentamos e somos competitivos em todos os jogos, com a participação de todos. Temo que seguir trabalhando desta maneira. É dífícil falar de mim mesmo, mas tinha outras propostas, inclusive de clubes do Brasil também. Eu quis estar aqui no Atlético e estou feliz de estar aqui. Passamos algumas dificuldades, mas seguramente não era o momento nem o lugar para falar".

Relação com os jogadores: "Falei o que pensava e não fui desrespeitoso na cobrança. Minha relação com os jogadores é espetacular, se estão aqui é porque eu falei que era para estar aqui. Eu falei do limite em relação à parte física, isso é quase irracional. Não se pode aprovar uma coisa dessa. Enquanto a pressão, tem que ganhar, tem que jogar bem. Eu sei o lugar que estou, o clube que estou e clubes grandes são assim".

CONVERSA COM OS JOGADORES

"Falei e volto a dizer: eu peço desculpas ao presidente, aos investidores, e estão nas mãos dele para qualquer decisão. Eu estou preparando a partida de domingo, se é uma realidade é que não estamos do mesmo jeito quando apresentamos no primeiro dia. Mas, passaram coisas, dificuldades, acompanhar meu trabalho e ser o melhor possível junto com os jogadores. Hoje falei muito com os jogadores, estamos convencidos, estamos na mesma linha, vamos trabalhar para continuar ganhando os jogos, melhorar a parte futebolística e tratar de deixar o futebol como a torcida quer ver em campo. Somos os primeiros que dizem que não jogamos o que podemos jogar".

SEM REFORÇOS AGORA

"Vamos continuar sendo o que temos, temos que continuar trabalhando com o que temos, com os juvenis, trabalhando e melhorando da melhor forma. Trabalhar com a gente que tá. Isso é uma realidade e vamos necessitar de todos. Isso é o que conversamos"

REFORÇOS NA PRÓXIMA JANELA

"A impressão é que em junho vamos poder fazer um bom investimento quanto a jogadores. Claro que até junho há muitas partidas. Mas por isso, falei anteriormente, sobre ter um grupo grande. Vamos fazer todo o esforço como os jogadores estão fazendo e por isso peço ao torcedor que siga apoiando, porque é o que vamos ter para a quantidade de partidas que temos adiante. Que continuem empurrando. Entende? O que posso prometer ao torcedor é que vamos deixar o melhor a cada jogo e, como falei anteriormente, poder lograr o futebol que vocês querem ver. Podemos fazer melhor do que estamos fazendo".