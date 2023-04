SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Santos contratou Gabriel Inocêncio e Bruno Mezenga, do Água Santa, e procura mais reforços até o fim do prazo de inscrições, em 20 de abril.

O time praiano vasculha os Estaduais à procura de mais jogadores para o elenco. A única negociação em andamento é a de Luan Dias, também do Água Santa.

O Santos não conseguiu contratar as prioridades da comissão técnica e agora busca alternativas. O presidente Andres Rueda tem pouco dinheiro para investir.

O clube queria um zagueiro, um lateral-direito, um lateral-esquerdo, um volante, um ponta e um centroavante. Só vieram Gabriel Inocêncio (lateral-direito que pode jogar na esquerda) e Bruno Mezenga (centroavante).

O time alvinegro atira para todos os lados: procura destaques de time de menor expressão, como foi no Água Santa, e tenta empréstimos com clubes maiores. Nos últimos dias, o Santos ouviu o "não" do Red Bull Bragantino pelo meia Praxedes.

FRUSTRAÇÃO NO MERCADO

O Santos foi eliminado pelo Ituano na primeira fase do Campeonato Paulista no dia 5 de março e está no mercado há mais de um mês.

O time tentou vários nomes e acumulou negativas. Desespero, pediu ajuda ao Água Santa para trazer pelo menos alguns reforços.

O coordenador esportivo Falcão não tem muita entrada no mercado e é o próprio presidente Andres Rueda quem comanda as negociações.

O Santos tentou o lateral-direito Lucas Blondel, os laterais-esquerdos Jamerson e Wendell, o zagueiro Lucas Merola, os meio-campistas Cristian Medina, Dieguinho, Jean Lucas, Diego Pituca e Praxedes e os atacantes Ademir e Junior Santos. Todos esses não foram contratados.