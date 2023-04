SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Corinthians prepara um "novo Robert Renan" nas suas categorias de base.

Rafael Correia Venâncio, de 17 anos se destaca na equipe sub-17. Ele foi um dos principais jogadores do time alvinegro na FAM Cup em março.

O zagueiro ganha comparações com Robert Renan, ex-Corinthians, atualmente no Zenit (Rússia) e recém-convocado para a seleção brasileira principal.

Rafael, assim como Robert, não era zagueiro no início da carreira. Ele jogava como meia ou atacante, enquanto Renan era lateral-esquerdo.

Rafael Venâncio chegou ao Corinthians no sub-12 e oscilou no sub-15, quando teve lesões e perdeu espaço. Em novembro de 2022, a base do clube entendeu que o jogador de ataque poderia ser um bom zagueiro.

Com 1,84 m de altura, Rafael se firmou na zaga, cresceu na marcação e usa sua experiência como meia e atacante para qualificar a saída de bola e criar chances de gol desde a defesa.

CONTRATO À VISTA

Rafael Venâncio tem contrato de formação até 21 de outubro de 2023. O Corinthians já fez os primeiros contatos pelo acordo profissional.

O gerente Alessandro Nunes está atento na evolução de Rafa e já pediu à gestão de base para cuidar com carinho do agora zagueiro.

O Corinthians, além do fator técnico, gosta da maturidade de Rafael, que se tornou pai aos 16 anos e precisou amadurecer mais rápido. O filho Lian tem sete meses.