SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - Messi respondeu dentro de campo neste sábado (8) as vaias que ouviu da torcida do PSG no último jogo da equipe.

Ele marcou um gol e deu uma assistência na vitória do PSG sobre o Nice, por 2 a 0, pelo Campeonato Francês.

O outro gol do time da capital francesa foi anotado por Sergio Ramos.

O argentino chegou a 19 gols e 18 assistências na atual temporada.

Fora de campo, Messi tem situação indefinida dentro do PSG. Seu contrato vai até o final da atual temporada e a imprensa europeia especula um retorno ao Barcelona.

A vitória alivia a pressão no PSG, que havia perdido seus últimos dois jogos para Rennes e Lyon.

POR QUE MESSI FOI VAIADO?

As vaias a Messi começaram na partida contra o Rennes, em 19 de março. A partida foi a primeira após a eliminação do PSG para o Bayern de Munique na Champions League.

No jogo seguinte, contra o Lyon, o argentino foi novamente vaiado pela torcida do PSG.

Em ambas as partidas, as vaias aconteceram quando o nome e a foto do jogador apareceram na divulgação da escalação da equipe.

A imprensa francesa afirma que as vaias a Messi, além do rendimento em campo, também se devem pela indefinição da sua permanência no clube.

NICE

Schmeichel; Dante, Todibo e Ndayishimiye; Mendy (Rosário), Thuram, Boudaoui (Laborde) e Bard (Brahimi); Ramsey; Pépé e Moffi (Bouanani). T.: Didier Digard

PSG

Donnarumma; Sergio Ramos, Marquinhos e Danilo Pereira; Hakimi, Renato Sanches (Fabián Ruiz), Vitinha, Carlos Soler (Zaire-Emery) e Nuno Mendes (Bitshiabu); Messi e Mbappé. T.: Christophe Galtier

Local: Allianz Riviera, em Nice, na França

Árbitro: Jérémie Pignard

Cartão amarelo: Thuram (NIC)

Gols: Messi (25'/1°), Sergio Ramos (30'/2°T)