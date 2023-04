RIO DE JANEIRO, RJ (UOL-FOLHAPRESS) - O Grêmio não teve a melhor apresentação, mas contou com o poder de decisão de Luis Suárez para vencer o Caxias por 1 a 0 e ser hexacampeão do Campeonato Gaúcho. Isso não acontecia desde 1990. A partida deste sábado foi na Arena do Grêmio.

Foi o 11º gol de Luís Suárez em 15 jogos pelo Tricolor, o primeiro de pênalti com bola rolando. Ele já havia desperdiçado outros dois antes.

O primeiro jogo terminou empatado em 1 a 1.

Essa foi a 10ª decisão que os gremistas fizeram na Arena do Grêmio e mantiveram o 100% de aproveitamento. A equipe levou os título da Copa do Brasil (2016), Recopa Sul-Americana (2018), cinco Gauchões e três Recopas Gaúchas.

Renato Portaluppi completou 700 jogos pelo Grêmio e chegou aos nove títulos. O treinador fica perto de igualar Oswaldo Rolla, o Foguinho, que lidera a lista com dez taças.

Os minutos finais ainda tiveram Vinícius expulso e um princípio de confusão.

Todos os jogadores do elenco do Grêmio foram relacionados, inclusive os lesionados. André Henrique e Nathan, reforços para a temporada, também estavam integrados.

GRÊMIO

Adriel; João Pedro, Bruno Alves, Kannemann e Reinaldo (Diogo Barbosa); Villasanti, Carballo (Lucas Silva), Bitello (Gustavinho), Cristaldo (Bruno Uvini) e Vina (Zinho); Suárez. T.: Renato Portaluppi.

CAXIAS

Bruno; Marcelo Ferreira, Dirceu (Adriel), Fernando e Dudu Mandai; Marlon (Marciel), Vini Guedes (Vinícius), Peninha (Marcão), Diego Rosa (Yago) e Jean Dias; Eron.T.: Thiago Carvalho.

Local: Arena do Grêmio, Porto Alegre (RS)

Árbitro: Leandro Pedro Vuaden

Assistentes: Rafael da Silva Alves e Jorge Eduardo Bernardi

VAR: Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro (RN)

Cartões amarelos: Bruno Alves (GRE), Marlon, Dirceu, Guedes, Diego Rosa, Vinícius (CAX)

Cartões vermelhos: Vinícius (CAX)

Gols: Suárez (aos 19 minutos do segundo tempo)