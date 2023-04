SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - O meia do Real Madrid Fede Valverde deu um soco no rosto de Baena, do Villarreal, após a partida deste sábado (8).

A agressão aconteceu enquanto o lateral do Villarreal estava a caminho do ônibus do time.

Segundo o jornal espanhol Marca, o uruguaio esperava o rival na saída do vestiário.

Ao encontrá-lo, desferiu um soco em seu rosto.

Procurada, a equipe de Valverde explicou a situação.

Segundo a equipe do jogador do Real Madrid, o ranço começou no confronto entre Real e Villarreal pela Copa do Rei.

Nesse jogo, Baena teria chutado Valverde e xingado seu filho.

Representantes de Valverde disseram, ainda, que o jogador deixou passar o episódio. Mas, no jogo deste sábado, o rival teria repetido a provocação. Ao encontrá-lo, o uruguaio teria dito que "com família não se brinca".

Baena cogita registrar um boletim de ocorrência contra o jogador.