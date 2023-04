SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os jogadores do Palmeiras usaram a festa do título para rebater críticas. O elenco viveu dias de tensão após a derrota para o Água Santa por 2 a 1 na primeira partida da final do Campeonato Paulista, na semana passada.

Neste domingo (9), a equipe alviverde goleou por 4 a 0 e conquistou seu terceiro título estadual nos últimos quatro anos. Mas as reclamações quanto à atuação apática em Barueri, na semana passada, incomodaram os atletas.

"Foi mais uma vez para calar a boca de muitas pessoas. Aqui é Palmeiras!", desabafou Raphael Veiga, que sentiu lesão ainda no primeiro tempo e acabou substituído após o intervalo.

"Nosso time é um que acima de tudo se conhece, sabe o que pode fazer. Somos humildes em reconhecer quando não vamos bem, como aconteceu no primeiro jogo. Muitas coisas aconteceram [na última semana], só quem está lá [do clube] sabe, mas a gente soube ser consistente", completou.

As referidas críticas cresceram no meio da semana, quando o Palmeiras foi derrotado em La Paz, pelo Bolívar, por 3 a 1, na estreia na Copa Libertadores. Para poupar os titulares para a final paulista, o técnico Abel Ferreira decidiu escalar os reservas. Foi um risco calculado pela certeza de que era importante ser campeão e há tempo de sobra para a classificação no torneio continental.

"Tivemos um campeonato de consistência. Nossa equipe vem disputando títulos e ganhando parte deles. Mostramos que somos bem preparados fisicamente, mentalmente, e temos condições de reverter qualquer resultado. O Abel trouxe, quando chegou, uma ideia. Aqui já havia atletas vencedores, outros que chegaram também eram. Nós nos consagramos como uma equipe vencedora que entra para brigar lá em cima", afirmou o volante Zé Rafael.

Apesar do clima de revanche, houve o reconhecimento de que o Palmeiras deixou a desejar na derrota em Barueri, o que tornou mais difícil a missão no Allianz Parque. Na lista dos últimos três títulos estaduais, conquistados a partir de 2020, foi a segunda virada alviverde. No ano passado, depois de derrota no primeiro jogo da decisão para o São Paulo por 3 a 1, o time de Abel Ferreira goleou em casa por 4 a 0.

"Dia após dia, treino após treino, nossa vontade foi incomparável. Deu tudo certo. No primeiro jogo, entramos desconcentrados, como se não fôssemos o Palmeiras. O ano está apenas começando. Eu mudei a chave, estou mentalmente mais forte", comemorou Gabriel Menino, autor de dois gols e principal destaque do time neste domingo.

Na tarde de respostas, havia também o quinhão de Endrick. O atacante de 16 anos, criticado pela falta de gols, marcou um (como já havia feito na primeira decisão) e também foi um dos melhores em campo. Ele havia reclamado da atenção que tem recebido da mídia desde os tempos em que estava nas categorias de base.

"Estou com três de três. São três campeonatos disputados e três títulos como profissional. Acho que já estou pronto para ser titular do sub-20", ironizou o atacante de 16 anos.

Endrick fez parte do elenco campeão brasileiro do ano passado e da Supercopa do Brasil de 2023.

Abel Ferreira opinou que a imprensa paulista pode ser muito rigorosa.

"Isso não é apenas comigo, mas, enquanto estou ganhando, vão engolindo."