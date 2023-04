SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Fluminense se sagrou campeão carioca pelo segundo ano consecutivo, de novo com vitória sobre o Flamengo, por 4 a 1, em um Maracanã lotado neste domingo (9).

Com dois gols de Germán Cano, um de Marcelo e um de Alexsander, o time tricolor dominou a equipe rubro-negra em campo na segunda partida da decisão do Campeonato Carioca --Ayrton Lucas descontou no fim. O jogo de ida havia sido vencido pelo Flamengo por 2 a 0.

Com poucas chances claras de gol, o Flamengo não se encontrou em campo e viu o Fluminense dominar as ações. Após o quarto gol, antes da metade do segundo tempo, o time rubro-negro se mostrou abatido em campo e sem poder de reação.

No ano passado, o Fluminense também foi campeão contra o Flamengo. Na ocasião, a conquista do título quebrou um jejum tricolor de dez anos sem a taça do carioca.

Este é o terceiro jogo valendo título perdido pelo Flamengo em 2023. Contra o Palmeiras, perdeu a Supercopa do Brasil (título entre o vencedor da Copa do Brasil e do Brasileiro) e, em fevereiro, foi derrotado pelo Independiente del Valle na Recopa Sul-Americana (taça entre o vencedor da Libertadores e da Copa Sul-Americana). A equipe rubro-negra ainda foi eliminada pelo Al-Hilal na semifinal do Mundial de Clubes de 2022, disputado em fevereiro.

Em Minas Gerais, o Atlético prevaleceu sobre o América-MG e conquistou o quarto título estadual consecutivo, com dois gols de Hulk, que se tornou o artilheiro do torneio com 11 tentos.

O primeiro deles no segundo e último jogo da final -no Mineirão- foi marcado de pênalti, depois de intervenção do árbitro de vídeo (VAR), e o segundo, após contra-ataque puxado por Zaracho. No jogo de ida, no estádio Independência, também vitória do time alvinegro, por 3 a 2.

O campeonato goiano foi decidido entre Goiás e Atlético-GO com emoção. Depois de vencer por 2 a 0 no primeiro jogo da decisão, o Atlético foi derrotado pelo Goiás por 3 a 1, na Serrinha -o terceiro do time esmeraldino foi marcado nos acréscimos do segundo tempo.

Na última cobrança do Goiás, porém, convertida por Hugo, o árbitro de vídeo identificou dois toques do jogador, que escorregou no momento do tiro. Depois, Bruno Tubarão acertou o pênalti decisivo para dar o título ao Atlético.

Pelo Paranaense, o Athletico empatou por 0 a 0 com o Cascavel e venceu o título estadual invicto, após vitória por 2 a 1 no jogo de ida.

No campeonato gaúcho, definido neste sábado (8), o Grêmio conquistou o sexto título consecutivo ao bater o Caxias por 1 a 0, em Porto Alegre, com gol de Luis Suárez, de pênalti. O jogo de ida terminou em empate por 1 a 1.

No Campeonato Cearense, o Fortaleza arrancou empate contra o Ceará no fim do jogo (2 a 2) e, como havia vencido no primeiro jogo da decisão, saiu com o título. Agora, o Fortaleza tem 46 títulos estaduais, um a mais do que o adversário na final de sábado, seu maior rival.