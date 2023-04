RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - A derrota para o Fluminense na final do Carioca, neste domingo (9), queimou ainda mais créditos que o técnico Vítor Pereira tinha com a diretoria e a torcida do Flamengo. Sobretudo pela maneira que o título foi perdido no Maracanã. A pressão sobre o treinador atingiu um patamar até então inédito nos quatro meses e diversos elementos ajudam a explicar o desgaste atual.

O QUE ACONTECEU

Esgotamento de justificativas sobre o mau desempenho recente. Vitor Pereira foi à coletiva e nem soube explicar por que o Flamengo jogou tão mal contra o Fluminense.

Marco Braz não comprou a briga do treinador no pós-jogo. O vice de futebol fala em avaliação do trabalho a partir de agora e não afasta hipótese de demissão.

Desajuste no encaixe de astros do time. Vítor Pereira transformou Everton Ribeiro em reserva e não sabe dar um encaixe a Gabigol que o satisfaça e o faça render.

Resultados ruins minam a confiança. O técnico admitiu que o Fla, mentalmente, estava abaixo do Fluminense na final. Foi o quarto troféu perdido por VP desde que chegou ao Flamengo: a lista tem Supercopa, Recopa, Mundial de Clubes e, agora, o Carioca.

A torcida perdeu a paciência de vez, com xingamentos ao técnico e até mesmo ao presidente, Rodolfo Landim.

O QUE DÁ PARA ESPERAR AGORA

Marcos Braz prometeu conversar com membros da diretoria e com o próprio VP ao longo desta segunda-feira (10).

No domingo, o treinador disse que ainda acreditava no trabalho, falou em "compromisso de continuar". Ao mesmo tempo, VP disse que a questão de demissão é exclusiva da diretoria.

O CLIMA

Há um contexto de abatimento no Flamengo pelas perdas frequentes de títulos. O time se mostrou desequilibrado, considerando desempenho e resultados.

Falhou em momentos cruciais, como na semifinal do Mundial contra o Al Hilal e na prorrogação diante do Independiente Del Valle, na Recopa. E mesmo quando ganhou clássicos, ao longo da campanha do estadual, não teve aquela atuação irretocável.

Depois da derrota para o Fluminense, nenhum jogador falou com a imprensa.

TEM COISAS QUE NEM ELE ENTENDE

"Eu e meus jogadores temos que reconhecer que, por algum motivo que ainda não conseguimos perceber, a equipe não apresentou o nível que já vi nesta temporada e no último jogo contra eles", disse Vítor Pereira.

O técnico mostrou publicamente que sentiu o golpe. Disse que estava surpreso e despreparado para encarar a imprensa depois da perda do título, da maneira que foi.

Pereira usou à exaustão o sistema tático com três zagueiros e dois alas. O desenho alterou também o papel de Gabigol, o que gerou insatisfação no atacante e contribuiu para que o time perdesse pontos fortes, como a troca de passes e articulação no meio campo.

Passar pelas semifinais do Estadual trouxe dias de calmaria. Mas a derrota na Libertadores, para o Aucas, reacendeu a desconfiança. Contra o Fluminense, a temperatura subiu de vez.