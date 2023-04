SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O bicampeonato paulista do Palmeiras passou pela pontaria afiada de duas Crias da Academia: Endrick e Gabriel Menino.

A dupla marcou quatro dos cinco gols alviverdes nos jogos da final. Endrick anotou um em cada jogo, enquanto Menino fez dois no Allianz Parque.

Antes do jogo, Leila falou que o clube fará apenas 'contratações pontuais'. Dessa forma, as categorias de base do clube ganhariam espaço. As únicas contratações do Palmeiras no ano foram o atacante Artur, que estava no Red Bull Bragantino, e Richard Ríos, ex-Guarani.

Abel se derreteu pela Crias em coletiva. Ele parabenizou os profissionais da base pelo trabalho após levantar seu oitavo título pelo clube paulista.

PERFIL DE CONTRATAÇÃO E ESPAÇO PARA A BASE

Leila destacou força do elenco e priorizou contratações. Ao sportv, ela afirmou que 'a filosofia é contratar pontualmente. Nós somos seletivos e pontuais e damos muito valor para os atuais, para o nosso elenco, são esses que conquistaram tantos títulos conosco'.

Abel Ferreira levou 'banho' dos Crias e exaltou os jogadores. Liderados por Endrick, os jovens invadiram a coletiva e deixaram o português completamente encharcado.

"São esses moleques que vão cometer erros, mas dão muita alegria. Difícil traduzir em palavras meu sentimento de trabalhar com esses jovens, com essa estrutura desde a base", disse o técnico alviverde.

REDENÇÃO DE ENDRICK E PUXÃO DE ORELHA EM MENINO

Endrick brilhou na final após amargar banco. O jovem começou a temporada como titular, mas perdeu espaço e iniciou o mata-mata no banco. Ganhou espaço nas finais após a lesão de Tabata e desencantou.

Enquanto isso, Abel 'puxa Menino para a realidade'. Apesar dos dois gols, o meio-campista ganhou uma bronca do treinador. Segundo o português, o camisa 25 'dá trabalho' e 'se empolga' com boas atuações.

"Ele é um jogador absolutamente extraordinário, com capacidade incrível, mas não pode ter moral. Tem que estar sempre com a faca aqui [aponta para o pesçoço]. Já ameacei, ele empolga. Muito bom jogador, dá soluções em mais de uma posição, mas empolga. Temos que estar sempre puxando à realidade", afirmou Abel.