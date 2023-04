SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Abel Ferreira conquistou seu oitavo título pelo Palmeiras em aproximadamente dois anos e meio, e alguns dos jogadores estão ao lado do português desde o seu primeiro caneco.

Onze jogadores estão com Abel desde a Libertadores 2020: os goleiros Weverton e Vinicius Silvestre; os laterais Marcos Rocha e Mayke; os zagueiros Gustavo Gómez e Luan; os meias Zé Rafael, Raphael Veiga e Gabriel Menino; e os atacantes Rony e Breno Lopes.

Abel transformou alguns em protagonistas do clube. Nomes como Veiga e Rony foram de questionados pela torcida e pilares do time alviverde.

Menino encaminhou virada em casa. O camisa 25 está na lista e marcou os dois primeiros do Palmeiras na goleada contra o Água Santa.

O FATOR ABEL

Mayke passou a fazer diversas posições. O lateral-direito é banco, mas, com Abel, passou a atuar como ponta-direita e até lateral-esquerdo.

Zé Rafael virou volante. Em 2023, o camisa 8 assumiu a função de Danilo -que foi para o Nottingham- e jogando ao lado de Gabriel Menino.

Veiga é o maestro e segurança nos pênaltis. O camisa 23 deslanchou sob o comando de Abel, ficando sempre entre os líderes de assistências. Veiga também é o cara das bolas paradas e segurança do torcedor nas penalidades.

Rony é o xodó do treinador. A demora para fazer gols irritou o torcedor, mas Abel deu tempo ao camisa 10, que passou a atuar como falso nove, se tornou o artilheiro histórico do time na Libertadores e constantemente é alvo de elogios do professor.

Breno garantiu o primeiro caneco de Abel. O atacante fez o gol da vitória sobre o Santos no Maracanã, e é constantemente acionado pelo treinador no decorrer das partidas. Após a lesão de Bruno Tabata no mata-mata do Paulistão, Breno foi a primeira opção de Abel.

*

TÍTULOS DE ABEL FERREIRA NO PALMEIRAS

2 Libertadores : 2020 e 2021

1 Brasileiro: 2022

1 Recopa Sul-Americana: 2022

1 Copa do Brasil: 2020

2 Campeonatos Paulista: 2022 e 2023

1 Supercopa do Brasil: 2023