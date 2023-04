SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Reforço do São Paulo, Michel Araújo era monitorado pelo técnico Rogério Ceni há anos.

O treinador já havia pensado em contar com este jogador desde o Fortaleza, em 2018.

Sem espaço no Fluminense, Michel foi emprestado ao São Paulo até dezembro de 2024.

O atleta é uruguaio, tem 26 anos e foi revelado pelo Racing de Montevidéu.

POLIVALÊNCIA

Michel Araújo conversou com Rogério Ceni logo no primeiro treino e se colocou à disposição para aprender e jogar onde o técnico quiser, agradando o comandante. A atitude causou ótima impressão.

Meia-atacante de origem, Michel prefere jogar como armador ou nas pontas, mas estreou em função diferente.

O uruguaio jogou contra o Tigre (ARG), pela Sul-Americana, como ala pela esquerda. Ele foi um dos destaques da vitória por 2 a 0.

"Nós estamos tentando equilibrar a equipe. Jogamos com um lateral-direito de origem [Nathan] e um jogador que tem facilidade de vir para o meio, que é o Michel. É um jogador que joga em todas as posições. Não é a posição de origem dele, mas ele já jogou poucas vezes nessa função. Para mim, não é uma surpresa, mas acho que ele foi muito bem para um jogo de estreia, com pouco treinamento", afirmou o técnico tricolor.