SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Corinthians espera viver uma nova fase após vencer o Liverpool por 3 a 0, no Uruguai, pela estreia na Libertadores da América.

O time alvinegro vive mais uma temporada com números ruins como visitante. A vitória no Uruguai foi atípica.

O Corinthians só havia vencido uma partida fora de casa em 2023: o clássico diante do São Paulo, pelo Paulistão.

O aproveitamento segue ruim: duas vitórias, três empates e duas derrotas (42%).

O assunto foi abordado no vestiário do Corinthians, como mostrou o vídeo de bastidores do clube.

NOVO DESAFIO

O Corinthians precisará encarar a ausência de Renato Augusto para tentar manter a sequência de bons resultados.

Renato teve uma lesão no menisco do joelho direito e ficará até dois meses fora de ação.

A próxima partida do time alvinegro será diante do Remo na quarta-feira, no Mangueirão, pela terceira fase da Copa do Brasil.