SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Cristiano Ronaldo ficou irritado com a postura do time adversário no empate sem gols do Al Nassr com o Al-Feiha, neste domingo (9), pelo Campeonato Saudita.

O QUE ACONTECEU

Um vídeo mostra Cristiano deixando o campo com cara de poucos amigos e reclamando do jogo do Al-Feiha.

"Vocês não querem jogar", diz Cristiano Ronaldo a um dos jogadores do outro time.

Cristiano Ronaldo, que vinha de três gols em dois jogos, teve atuação apagada na partida.

TÍTULO MAIS DISTANTE

O empate fora de casa deixou o Al Nassr de CR7 mais distante do título do Campeonato Saudita.

O time foi a 53 pontos e viu o Al-Ittihad, que venceu o Al Wehda, abrir três pontos na liderança.

Ainda restam sete jogos, mas não há mais confronto direto entre os líderes.