RIO DE JANEIRO, RJ (UOL-FOLHAPRESS) - Ângela Machado, diretora de Responsabilidade Social do Flamengo e esposa do presidente Rodolfo Landim, foi indiciada pelo crime de racismo após ataque a nordestinos no ano passado.

Ângela fez uma publicação nas redes sociais em que fez insinuações pejorativas aos nordestinos.

A postagem aconteceu após a eleição presidencial, que teve vitória de Luiz Inácio Lula da Silva sobre Jair Bolsonaro no ano passado.

"Ganhamos onde produz, perdemos onde se passa férias. Bora trabalhar porque se o gado morre, o carrapato passa fome", escreveu ela.

Segundo a Polícia Civil do Rio, "de acordo com a Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância (Decradi), o inquérito foi concluído e relatado ao Ministério Público com o indiciamento da autora pelo crime de racismo". A informação foi dada incialmente pelo g1 e confirmada pelo UOL.

À época, a publicação gerou reações de parte da torcida e grupos de sócios, que fizeram questionamentos à cúpula e pediram o afastamento da funcionária.

Dias após a postagem, Rodolfo Landim defendeu Ângela dizendo que ela tinha "direito de se posicionar".

O CASO

Em novembro do ano passado, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) passou a considerar como crime de racismo os atos que discriminam brasileiros que vivem no Nordeste.

Previsto na Lei Nº 9.459/97, enquadra aqueles que possam vir a praticar, induzir, incitar a discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Quem comete xenofobia é passível a reclusão de um a três anos e multa.

O texto foi postado no dia seguinte ao resultado das eleições.

O mesmo texto circulou em alguns grupos bolsonaristas logo após a vitória de Lula.

Em outras postagens, Ângela sempre mostrou apoio ao presidente Jair Bolsonaro (PL) e fez campanha aberta pela reeleição.

Um dia depois, ela fechou a conta no Instagram.

Lula obteve 69,34% dos votos no Nordeste, enquanto Jair Bolsonaro ganhou nas outras regiões do país.