BELO HORIZONTE, MG (UOL/FOLHAPRESS) - Contratado pelo Atlético-MG para a temporada 2023, Edenilson conquistou o primeiro título pelo time alvinegro. Ao vencer o Mineiro, o meio-campista encerrou com um jejum pessoal que começou em 2013, após vencer a Recopa Sul-Americana pelo Corinthians.

Edenilson fez parte do elenco do Coriinthians que venceu a Recopa Sul-Americana, em 2013. Campeão da Libertadores do ano anterior, o clube do Parque São Jorge bateu o São Paulo, então campeão da Copa Sul-Americana.

No ano seguinte o meio-campista foi negociado com a Udinese, da Itália. Por lá ele também atuou pelo Genoa, mas não brigou por nenhuma taça durante o período no futebol europeu.

Em 2016, o gaúcho Edenilson chegou ao Inter. Em seis anos e meio no Colorado foram sete vices, entre Brasileirão (duas vezes), Copa do Brasil, Série B e Gaúcho (três vezes).

O jejum acabou com o título do Mineiro em 2023. Edenilson disputou 11 dos 12 jogos do Galo no Estadual, mas não marcou gols. Na decisão, contra o América, o camisa 8 entrou no segundo tempo, no lugar de Paulinho, que deixou jogo machucado.