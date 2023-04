SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Endrick incrementou sua preparação fora das dependências do Palmeiras para esta temporada.

Endrick tem alimentação preparada por um chef particular, treinos em horários alternativos e análises táticas que são enviadas ao seu celular.

Endrick faz cinco refeições ao longo do dia. No café da manhã o jogador come tapioca com ovo ou um crepe de presunto e queijo.

Além disso, Endrick precisa comer em sua primeira refeição do dia frutas picadas com iogurte e um suco para aumentar a resistência que leva seis frutas: morango, abacaxi, limão, laranja, ameixa e uva.

A dieta foi indicada pela equipe de nutrição do Palmeiras e é acompanhada pelo chef de cozinha Rildo Félix, que trabalha com a família do jovem desde fevereiro.

O jovem de 16 anos não costumar comer doces. Rildo afirmou que a única exceção na dieta é um bolo de cenoura com calda de chocolate 70%.

"O Endrick é muito regrado. Esses dias, ele veio com uma receita dessas pizzas em tortilhas. Eu fiz duas, mas ele só comeu uma. Ele não é muito fã de verduras e legumes, mas está melhorando", disse o profissional em entrevista à revista GQ Brasil.

STAFF AJUDA COM INFORMAÇÕES TÁTICAS

Endrick iniciou o ano de 2023 com um jejum de gols. Foram 13 jogos disputados até balançar as redes pela primeira vez no jogo de ida da final do Campeonato Paulista.

O staff do jogador passou a enviar imagens de um campo tático, áudios e análises do adversário da próxima partida.

Douglas Ramos, pai do atleta, e um analista tático fazem esse trabalho.

"Tenho falado com ele para, no começo do jogo, dar dois ou três toques para o lado, sem entregar o que já sabe. Quando o zagueiro estiver desligado, ele faz a movimentação que surpreende. Se ele faz esse movimento logo na primeira jogada, o pessoal fica ligado", afirmou Douglas à GQ.