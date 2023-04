SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Vítor Pereira não é mais técnico do Flamengo. O clube rubro-negro oficializou a demissão na manhã desta terça-feira (11).

O português foi demitido dois dias após o time perder a final do Campeonato Carioca para o Fluminense.

A torcida do Flamengo pediu a saída do treinador ainda no primeiro tempo: "VP, vai se f..., o meu Flamengo não precisa de você".

Vítor Pereira deixa o cargo após 16 jogos comandando a equipe principal do Flamengo ?ele não ficou no banco de reservas em três oportunidades neste início de temporada.

Neste período, foram quatro títulos perdidos: Supercopa do Brasil (para o Palmeiras), Mundial de Clubes (para o Al Hilal), Recopa Sul-Americana (para o Del Valle) e Campeonato Carioca (para o Fluminense).

Na temporada passada, o português comandou o Corinthians e também deixou a equipe sem títulos. Ele chegou mais perto de uma conquista justamente contra o Flamengo, na final da Copa do Brasil, mas acabou derrotado.

A saída da equipe paulista, aliás, foi bastante polêmica, já que Pereira alegou problemas familiares em Portugal. Dias depois de anunciar o fim da trajetória no time alvinegro, no entanto, ele assinou com o clube rubro-negro e revoltou os torcedores.

COPA DO BRASIL

O próximo compromisso do Flamengo é contra o Maringá, na quinta-feira (13), pela Copa do Brasil. O jogo terá transmissão exclusiva do Amazon Prime Video.