SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - John Jairo Cifuente, atacante do Aucas, respondeu às críticas recebidas sobre sua forma física.

O atacante do Aucas foi acusado de estar acima do peso e aproveitou para se defender.

As críticas começaram a recair sobre Cifuente após a vitória sobre o Flamengo na Libertadores.

"A verdade é que dou pouca importância porque as pessoas não sabem o sacrifício que se faz todos os dias. Sei lá, gente má que posta fotos que estou ganhando peso. Acho que estou bem, o pessoal [do clube] sabe disso e estou tranquilo quanto a isso", disse.

"Estou muito tranquilo porque no Aucas sabem que estou em boa forma física, com bom peso. As pessoas são ruins. Existe um Deus lá em cima que tudo vê e é por isso que estou fazendo o que estou fazendo", completou.

A partida contra o Flamengo foi a primeira do Aucas em uma Copa Libertadores.

Cifuentes também comentou sobre o triunfo em cima do atual campeão: "Sabíamos que ele era o campeão, mas sabemos fazer bem as coisas e jogamos com muita humildade. O professor [César Farías] nos dá conselhos muito bons".