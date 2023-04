RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Faltando cem dias para a Copa do Mundo, a seleção brasileira foi bem e venceu a Alemanha por 2 a 1 nesta terça-feira (11), em Nuremberg. Esta foi a última Data Fifa antes do Mundial.

Tamires e Ary Borges garantiram os gols da vitória ainda no primeiro tempo. Jule Brand descontou.

A CBF ainda tenta organizar uma partida de despedida da seleção feminina no Brasil antes da ida para a Austrália.

O público foi de mais de 32.500 pessoas no estádio.

Bia Zaneratto foi vetada do amistoso por lesão na panturrilha sofrida na Finalíssima e Ana Vitória foi cortada por virose.

A Copa do Mundo feminina na Austrália e Nova Zelândia começa no dia 20 de julho. O Brasil está no Grupo F ao lado de França, Jamaica e Panamá. A estreia é dia 24.

Brasil e Alemanha podem se encontrar nas oitavas de final do Mundial caso uma seleção avance em primeiro e a outra em segundo. Se as duas passarem na mesma posição, só se cruzariam em uma eventual semifinal.

COMO FOI O JOGO

O Brasil começou bem o jogo e foi para cima. Diferentemente do que aconteceu contra a Inglaterra, a seleção aproveitou seu melhor momento para marcar e saiu na frente, ganhando confiança.

Depois do gol, a Alemanha tomou conta e fez pressão, mas o Brasil se defendeu bem. Em uma jogada ensaiada, a seleção conseguiu ampliar o placar.

O primeiro tempo foi bastante animador para as brasileiras, que mostraram bom poder de definição nos dois gols e ainda foram sólidas na defesa.

A segunda etapa começou mais devagar e as duas equipes fizeram as primeiras mudanças. A Alemanha fez cinco mexidas ainda nos 20 minutos iniciais.

Dzsenifer Marozsán, que entrou aos 18 minutos, fez a despedida da seleção alemã. Ela foi muito aplaudida.

Do outro lado, Aline Gomes, de 17 anos, fez a estreia pela seleção brasileira principal. Ela é da Ferroviária.

Apesar das mudanças, o Brasil controlou bem a partida, mas sofreu o gol no final. A Alemanha pressionava, deu sustos e tentava marcar. Apesar de ter conseguido, não deu tempo de evitar a derrota.

ALEMANHA

Ann-Katrin Berger; Kathrin Hendrich, Sara Doorsoun, Sophia Kleinherne (Sarai Linder), Felicitas Rauch (Chantal Hagel); Lena Oberdorf (Melanie Leupolz), Klara Buhl (Jule Brand), Lina Magull (Dzsenifer Marozsán); Svenja Huth, Alexandra Popp (Sydney Lohmann) e Lea Schüller. Técnica: Martina Voss-Tecklenburg.

BRASIL

Letícia; Antonia, Kathellen, Rafaelle, Tamires (Yasmin); Luana (Duda Francelino), Kerolin, Adriana, Ary Borges (Gabi Portillo); Gabi Nunes (Aline Gomes) e Geyse (Duda Santos). Técnica: Pia Sundhage.

Estádio Max Morlock, em Nuremberg (Alemanha)

Cartões amarelos: Svenja Huth (Alemanha)

Árbitra: Esther Staubli (Suíça)

Assistentes: Susanne Küng e Linda Schmid (Ambas da Suíça)

Gols: Tamires (BRA), aos dez minutos, e Ary Borges (BRA), aos 37 minutos do primeiro tempo; Jule Brand (ALE), aos 46 minutos do segundo tempo