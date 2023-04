SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - O Santos venceu o Botafogo-SP, por 2 a 0, na noite desta terça-feira (11), na partida de ida da terceira fase da Copa do Brasil. O duelo foi disputado no Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto.

Lucas Lima e Marcos Leonardo marcaram os gols da partida, ambos no primeiro tempo.

O tento anotado por Lucas Lima foi o seu primeiro no seu retorno ao Santos.

Com a vitória, o Santos pode perder até por um gol de diferença na volta para se classificar às oitavas de final.

As duas equipes voltam a se encontrar no dia 26 de abril, às 19h (de Brasília), na Vila Belmiro.

CURIOSIDADE

O Santos voltou a vencer três jogos consecutivos após quase um ano. A última vez que isso aconteceu foi em maio de 2022, quando o Peixe bateu Universidad Católica-EQU (Sul-Americana), Cuiabá (Brasileirão) e Coritiba (Copa do Brasil). A sequência atual tem Iguatu (Copa do Brasil), Blooming (Sul-Americana) e Botafogo-SP (Copa do Brasil).

BOTAFOGO-SP

Matheus; Vidal, Carlinhos, Diogo Silva e Jean Victor (Gustavo Xuxa); Guilherme Madruga (Tárik), Fillipe Soutto e Tomás Andrade (Lucas Oliveira); Luiz Henrique, Robinho e Osman. T.: Adilson Batista

SANTOS

João Paulo; Nathan, Messias, Eduardo Bauermann e Felipe Jonatan; Dodi, Camacho (Rodrigo Fernández) e Lucas Lima (Miguelito); Daniel Ruiz (Carabajal), Lucas Barbosa (Ângelo) e Marcos Leonardo (Deivid). T.: Odair Hellmann

Local: Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto (SP)

Árbitro: Braulio da Silva Machado

Cartões amarelos: Diogo Silva, Fillipe Soutto, Carlinhos, Guilherme Madruga, Tárik (BOT), Messias, Lucas Lima (SAN)

Gols: Lucas Lima (14'/1°T), Marcos Leonardo (37'/1°T)