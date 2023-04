Graças ao brilho de Alan Patrick o Internacional derrotou o CSA, de virada, por 2 a 1, na noite desta terça-feira (11) no estádio do Beira Rio, em Porto Alegre, pela ida da terceira fase da Copa do Brasil. As equipes voltam a medir forças no dia 27 em Maceió.

#INTxCSA | 2-1 | 2T | 54' - FIM DE PAPO NO GIGANTE! Com dois gols de Alan Patrick, Colorado vence de virada e larga em vantagem na terceira fase da Copa do Brasil. ???????????????????????? #JuntosSomosInter



???? https://t.co/nuW2tV5j5C pic.twitter.com/70UTwRfKg0 — Sport Club Internacional (@SCInternacional) April 12, 2023

O Colorado teve a oportunidade de abrir o placar logo aos quatro minutos de bola rolando, mas o goleiro Dalberson defendeu cobrança de pênalti de Pedro Henrique. E a situação da equipe gaúcha ficou ainda pior cinco minutos depois, quando os visitantes abriram o placar com gol de Gabriel Taliari.

Mas o Internacional mostrou força e igualou o marcador ainda na etapa inicial, aos 23 minutos, quando Alan Patrick bateu de direita após cruzamento do uruguaio De Pena. E foi dos pés do camisa 10 do Colorado que saiu o gol da vitória, com um chute de fora da área aos quatro minutos da etapa final.

Goleada em casa

Outra equipe a estrear na terceira fase com vitória em casa foi o Fortaleza, que bateu o Águia de Marabá por 6 a 1 no Castelão. A vitória do Leão do Pici foi construída com gols de Guilherme, Ceballos, Dudu, Pikachu e dois de Thiago Galhardo, enquanto David Cruz descontou para os visitantes.

?? FIMMMMMM DE JOGO NA ARENA CASTELÃO! O LEÃO VENCE O ÁGUIA DE MARABÁ POR 6X1 EM NOSSA ESTREIA NA COPA DO BRASIL 2023!



?? Dudu

?? Ceballos

? Guilherme

? Thiago Galhardo

? Yago Pikachu

? Thiago Galhardo#VamosFortaleza #CopadoBrasil pic.twitter.com/cvbwQDg3lF — Fortaleza Esporte Clube ???? (@FortalezaEC) April 12, 2023

Triunfo do Peixe

O Santos foi outra equipe da Série A do Brasileiro a vencer nesta terça, mas na condição de visitante. O Peixe foi até o estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto, e bateu o Botafogo-SP por 2 a 0 com gols de Marcos Leonardo e Lucas Lima.

Com gols de Lucas Lima e Marcos Leonardo, o Santos vence o Botafogo-SP por 2 a 0 na Copa do Brasil. VAMOS, SANTOS! ?? pic.twitter.com/Q9UPi3qBgd — Santos FC (@SantosFC) April 12, 2023

Bahia vencedor

A noite também foi de alegria para a torcida do Bahia, que foi até o estádio Raulino de Oliveira e derrotou o Volta Redonda por 2 a 1 para ficar perto de uma vaga nas oitavas de final da competição nacional. Biel abril o placar para os visitantes, Gabriel Bahia deixou tudo igual, mas Gabriel Xaxier deu o triunfo final ao Tricolor.

???????? Ganhamos! Fora de casa, na 'Cidade do Aço', Esquadrão vence Volta Redonda pelo jogo de ida da 3ª fase da Copa do Brasil: 2 a 1. Gols de Biel e Gabriel Xavier! Decisão da vaga às oitavas de final será dia 27, na Fonte Nova. Sábado é estreia no Brasileirão. #BahiaÉOMundo pic.twitter.com/ul82a5bNvl — Esporte Clube Bahia (@ECBahia) April 11, 2023

Empate no Morumbi

Quem frustrou sua torcida foi o São Paulo, que em pleno estádio do Morumbi não passou de um empate sem gols com o Ituano.

