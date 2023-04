SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Palmeiras tem seis jogadores no departamento médico, mas a presidente Leila Pereira avisou que não há contratações na mira.

Cinco jogadores se machucaram durante o mata-mata do Campeonato Paulista. As últimas baixas foram o meia Raphael Veiga e o atacante Rony.

Abel tem cobertor curto em algumas posições. A lateral-esquerda e a posição 10 -do meia-atacante- são as principais dores de cabeça do português.

Leila diz que o clube não fará contratações neste momento. A presidente afirmou que está atenta ao mercado, mas que não está prevista a chegada de mais reforços. Até o momento, o clube anunciou Richard Ríos, ex-Guarani, e Artur, ex-Red Bull Bragantino.

Desfalcado, o Palmeiras se prepara para enfrentar o Tombense. A partida será no Allianz Parque, às 20h (de Brasília), pela ida da terceira fase da Copa do Brasil.

PRESIDENTE EXALTA ELENCO E FOCA EM RENOVAÇÕES

Leila destacou a preocupação com a saúde financeira do clube. Ela foi questionada sobre possíveis contratações durante a festa de premiação do Campeonato Paulista.

A dirigente não planeja contratações, mas se diz atenta ao mercado e aos pedidos de Abel. Leila Pereira explicou que o Palmeiras trabalha com "contratações pontuais" e em "setores específicos".

PROBLEMAS PARA ABEL

Sem Veiga e Tabata, o treinador pode ser obrigado a improvisar no meio-campo. Com os meia-armadores lesionados, Abel pode adiantar Zé Rafael e Gabriel Menino - colocando Fabinho como volante - ou improvisar Artur ou Navarro na posição.

Artur jogou pelo meio na Libertadores e Tabata já treinou como 10. O ex-Red Bull Bragantino, porém, não pode defender o Palmeiras pela Copa do Brasil.

Vanderlan terá maratona na lateral-esquerda. Com a lesão de Piquerez, a Cria da Academia assumiu o posto, e tem como substituto o jovem Ian.

Perdeu o artilheiro do time. Rony é o goleador do Palmeiras na temporada, e os centroavantes Rafael Navarro e Flaco López ainda não se firmaram.

O DM DO PALMEIRAS

- Rony (cirurgia após fratura no antebraço)

- Raphael Veiga (lesão na coxa direita)

- Piquerez (entorse do joelho direito)

- Mayke (entorse tornozelo direito)

- Bruno Tabata (lesão na coxa esquerda, mas iniciou transição física)

- Atuesta (cirurgia após rompimento do ligamento cruzado do joelho direito)