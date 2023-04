SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Luan atuou em menos de 25% dos jogos de Rogério Ceni como treinador do São Paulo.

O treinador voltou ao clube em outubro de 2021 e comandou o São Paulo em 105 jogos. Desses, em apenas 24 Luan atuou (22,8% das partidas), sendo 9 como titular e 15 como reserva.

O volante foi relacionado para 44 jogos do São Paulo desde a volta de Rogério Ceni. Em 20 deles, não saiu do banco de reservas.

Luan ficou praticamente seis meses fora dos gramados por um problema na coxa, entre o fim de 2021 e o começo de 2022.

Ele voltou a atuar definitivamente em abril de 2022, mas precisou operar a mesma região dois meses depois, voltando apenas em setembro daquele ano.

BARRADO ATÉ RENOVAR

Luan tem contrato até o final de 2023 e ainda não chegou a um acordo para renovar seu vínculo com o São Paulo.

Rogério Ceni afirmou depois do empate com o Ituano que o volante não entrará em campo enquanto não acertar a renovação.

Ele ficou fora da lista de relacionados para o jogo e acompanhou o duelo em um camarote do Morumbi.

O estafe de Luan fez uma contraproposta ao São Paulo no fim do mês passado e aguardam uma resposta do clube. De acordo com André Hernan, colunista do UOL no blog "Mercado da Bola", o clima é de otimismo por uma renovação.