RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Demitido nesta terça-feira (11) do Flamengo, o técnico Vítor Pereira não chegou a rachar com o elenco rubro-negro como aconteceu na época de Corinthians, mas repetiu um erro do período no clube paulista: o de apostar em esquemas táticos ou formações sem testar antes.

Vítor Pereira não conseguiu fazer com que os jogadores do Flamengo assimilassem suas ideias.

Algo que intrigava o elenco é que muitas vezes ele treinava o time de um jeito durante a semana e, horas antes do jogo, informava que iria atuar de outra forma.

Esta mesma situação foi externada pelo meia Giuliano, do Corinthians, em entrevista ao podcast "Inteligência LTDA", quando citou dois exemplos que aconteceram nos tempos de clube paulista.

Um foi quando ele adotou o sistema com três zagueiros na semifinal do Campeonato Paulista sem nunca ter treinado esta formação, segundo Giuliano.

E depois quando testou uma linha de cinco defensiva também sem ter testado nas atividades.

No Flamengo, algumas vezes aconteceu de um jogador ficar sabendo que seria titular meia hora antes do jogo.

O fato de também não justificar pessoalmente a escolha por barrar um jogador incomodava alguns atletas. Eles eram colocados no banco de reservas sem saber o motivo.

RELAÇÃO CORDIAL

O relacionamento entre Vítor Pereira e os jogadores do Flamengo não era um "caso de amor" como com Dorival Júnior, mas também não chegou a ser como foi no Corinthians, onde atletas como Fagner, Róger Guedes e Roni admitiram abertamente que o ambiente era ruim.

O relacionamento era considerado "cordial" pelos jogadores do Flamengo, fruto também de um autocontrole de Vítor Pereira para não repetir algumas atitudes dos tempos de Corinthians.

O elenco rubro-negro achava o técnico "gente boa" no dia a dia e como pessoa, mas a falta de assimilação de suas ideias, métodos de treinamento e escolhas para os jogos impediram que esta relação fosse mais aquecida.

A falta de diálogo era vista com estranheza em alguns casos, mas optou-se por defender publicamente o treinador para afastar possíveis crises.

A sensação interna é a de que a relação foi esfriando à medida em que as grandes derrotas foram acontecendo.

Os jogadores do Flamengo nutriram carinho por Dorival, principalmente, pela transparência e pelo fato também do ex-treinador deixá-los a vontade para jogar nas posições onde se sentiam melhores, diferentemente de Pereira.

JOGADORES DO FLAMENGO LIGAVAM PARA OS DO CORINTHIANS

O UOL apurou que um dos fatos mais curiosos é que os jogadores do Flamengo ligaram ou mandaram mensagens para atletas do Corinthians conforme seus métodos e escolhas foram intrigando o elenco.

Os jogadores rubro-negros perguntavam aos corintianos se esse tipo de coisa também acontecia no time alvinegro, e recebiam confirmações como resposta.

ATUAÇÃO NA FINAL FOI DETERMINANTE

A demissão já havia sido definida na mesma noite da derrota para o Fluminense, na final do Carioca.

A reportagem apurou que integrantes da alta cúpula debateram a demissão ainda durante a partida, embora já considerassem a possibilidade desde o fim de fevereiro.

A régua de não tolerar um fracasso também no Campeonato Carioca já havia sido estabelecida depois do vice na Recopa Sul-Americana.