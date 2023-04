SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O oposto Wallace poderá jogar as fases decisivas da Superliga de vôlei masculino. Suspenso pelo Conselho de Ética do COB (Comitê Olímpico do Brasil) por 90 dias, ele obteve uma liminar no STJD da modalidade (Superior Tribunal de Justiça Desportiva) paralisando a punição até o julgamento do mérito do recurso apresentado.

Não há data definida para isso acontecer.

Ele está afastado do esporte desde fevereiro, após publicar em sua conta de Instagram uma foto em um estande de tiro. Ao abrir para perguntas de seguidores, um deles questionou se o atleta usaria uma arma para atirar no rosto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Eleitor do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), Wallace perguntou: "alguém faria isso?", com uma enquete que tinha as alternativas sim e não.

Horas depois, ele postou um vídeo se desculpando.

No pedido de liminar, o oposto e seu time, o Sada/Cruzeiro, alegaram que a suspensão foi interpretada de forma ilegal pela CBV (Confederação Brasileira de Vôlei).

O presidente do STJD, Eduardo Affonso de Santis Mendes de Farias Mello, concordou com a argumentação.

A não ser que o julgamento aconteça até o final da semana, Wallace terá condições de atuar contra o São José, às 21 horas deste sábado (15).

O COB diz que não foi informado ainda da decisão.

Wallace havia sido denunciado também no STJD, mas o caso foi arquivado pela avaliação de que não havia nenhuma relação entre a postagem e o esporte.

O COB suspendeu também o atleta por um ano de convocações para a seleção brasileira, mas ele já havia anunciado não querer mais ser chamado. O gancho atendeu pedido da AGU (Advocacia Geral da União) de punição ao jogador. Também havia sido pedidos com multa de R$ 100 mil e banimento do esporte olímpico.