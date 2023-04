SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Botafogo venceu o Ypiranga-RS por 2 a 0, na noite desta quarta-feira (21), no Colosso da Lagoa, em Erechim (RS), em jogo válido pela terceira fase da Copa do Brasil.

O time carioca abriu o placar logo aos 3 minutos do primeiro tempo, com Eduardo, após rebote do goleiro Caíque.

O atacante Eduardo foi o grande destaque da partida, marcando o segundo gol aos 35 minutos do segundo tempo. O resultado deixa o Botafogo com boas chances de classificação para a próxima fase da competição.

O jogo da volta está marcado para o dia 27 de abril, às 19h30 (de Brasília), no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro. O Botafogo pode perder por um gol de diferença que estará classificado. Uma vitória do Ypiranga-RS por dois gols de diferença levará o jogo para os pênaltis.