BARCELONA, ESPANHA (UOL/FOLHAPRESS) - A invasão brasileira na Premier League deve ter um novo membro na temporada 2023/24. É o lateral-direito Vitinho, do Burnley, que na sexta-feira garantiu o acesso à principal divisão do futebol inglês com sete rodadas de antecipação.

Aos 23 anos, o mineiro, formado nas categorias do Cruzeiro, vive o melhor momento da carreira. Depois de quatro anos no Cercle Brugge, da Bélgica, ele chegou ao Burnley a pedido do treinador Vicent Kompany. Na temporada de estreia, Vitinho disputou 31 partidas, 20 delas como titular, marcando três gols e dando uma assistência.

Muito além da frieza dos números, a aterrissagem do brasileiro no futebol inglês ficou marcada pela participação em uma equipe que já fez história, mesmo com seis jogos pela frente na Championship, a segunda divisão local. Em 40 jogos disputados, o Burnley ganhou 26 vitórias e só perdeu dois, com direito a melhor ataque e melhor defesa. Mais do que isso, mudou a cara de um campeonato outrora marcado pelo jogo físico e pelos lançamentos longos.

"Tudo o que aconteceu é um prêmio para a gente. Temos uma equipe que trabalha muito todos os dias, e um treinador que trabalha para a gente estar bem, é um cara com a cabeça na equipe. O que a gente fez no dia a dia deu resultado nos jogos", disse Vitinho, em entrevista à reportagem.

O brasileiro foi um dos oito jogadores da Liga Belga que Kompany levou para a Inglaterra, semanas depois de chegar ao Burnley. Com os reforços escolhidos a dedo, o ex-zagueiro belga mudou a forma do time jogar: apostou em passes curtos, jogo posicional e posse de bola, transformando o clube em uma espécie de "filial" do Manchester City de Pep Guardiola.

"Eu não falo que ele imita, mas é um jogo parecido. A gente quer a bola o tempo inteiro, perde e pressiona, quer construir desde o goleiro. É um jogo parecido com o do City do Guardiola", comparou Vitinho.

As duas equipes se encontraram em março, pelas quartas de final da Copa da Inglaterra; o duelo acabou com goleada por 6 a 0 do Manchester City, diante de um Burnley que não mudou seu jeito de jogar.

A goleada diante de um dos melhores times do mundo não abalou o Burnley. Desde então, o clube conquistou o acesso à Premier League e encaminhou também a conquista do título da Championship, que pode vir no sábado, contra o Reading.

Reencontro com a seleção

Os feitos do já histórico Burnley de Vicent Kompany acendem, também, os sonhos de cada jogador do elenco. No caso de Vitinho, a meta está na ponta da língua: "A seleção brasileira é o objetivo da minha vida".

A chegada à equipe principal seria, na verdade, um reencontro. Vitinho defendeu a seleção brasileira sub-20 entre 2016 e 2019. Em 2018, quando ainda estava no Cruzeiro, ele participou da fase final de preparação da seleção principal para a Copa da Rússia, treinando com os comandados de Tite, a pedido do treinador.

"Foi incrível, eu estava perto de alguns jogadores que só via na televisão ou no videogame. Aprendi bastante, vi que podia ser uma realidade para mim, e hoje é o que eu penso, é onde eu quero estar, e vou trabalhar para isso", afirmou ele, que reconhece o momento complicado da seleção para a sua posição: "Não tem muito lateral direito, logo a seleção que teve tantos laterais, e agora está em falta".

Antes considerado um lateral ofensivo - fruto do início da carreira, quando jogava como ponta -, o jogador do Burnley teve de se adaptar às necessidades do time na primeira temporada na Inglaterra. Com isso, reconhece que acabou aprimorando outros aspectos do jogo.

"Tem jogos que o nosso lado direito ataca mais, tem hora que é o lado esquerdo, às vezes o lateral vem por dentro. Eu já não falo que sou um lateral ofensivo, porque depende muito de cada jogo", explicou.

Sob o comando de Kompany, Vitinho também foi usado como meia pela direita e como lateral-esquerdo.

Concorrência a inspiração

Depois de levar Danilo e Daniel Alves para a Copa de 2022, a seleção brasileira vive um período de procura por laterais direitos, visando a Copa de 2026. No primeiro amistoso do novo ciclo, o técnico interino Ramon Menezes convocou Emerson Royal, do Tottenham, e Arthur, então no América-MG, recém-negociado com o Bayer Leverkusen.

Além dos dois, a lista de candidatos a futuras convocações tem Vinícius Tobias (Real Madrid), Dodô (Fiorentina), Vanderson (Monaco) e Yan Couto (Girona). Por enquanto, nenhum deles é visto como unanimidade pela CBF.

Com a chegada do clube à Premier League como trunfo para entrar no radar, Vitinho tem como inspiração o jogador que mais vezes vestiu a camisa da seleção brasileira. "A referência é o Cafu, né? Tem três finais de Copa do Mundo! Os laterais brasileiros são os melhores da história e é para eles que eu olho como inspiração".

