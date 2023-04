PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - Mano Menezes entende que a queda de rendimento do Inter em comparação ao ano passado se dá por problemas no meio-campo. Por isso, impôs a chegada de dois novos volantes ao elenco.

O time colorado contratou, recentemente, Gustavo Campanharo, do Kayserispor, da Turquia, e Romulo, do Athletic-MG.

As caras novas no grupo atendem a exigência de Mano Menezes por opções para o setor defensivo do meio-campo. No início da temporada, Baralhas já tinha sido contratado, e Aránguiz, que também chegou há pouco tempo, se recupera de lesão.

Mano entende que os nomes necessários deveriam ter mais rodagem, porém altos valores impediram as chegadas. O principal alvo era Cuéllar, do Al Hilal, mas o acordo se tornou impossível.

Ainda assim, o técnico exigiu alternativas para o setor, que perdeu rendimento após a lesão de Gabriel, no ano passado. O ex-Corinthians está afastado desde outubro e só deve voltar dentro de dois meses.

Com todos disponíveis, serão oito alternativas para um espaço onde normalmente jogam dois: Johnny, Baralhas, Campanharo, Matheus Dias, De Pena, Gabriel, Aránguiz e Romulo.

"Estávamos pensando em nomes mais formados e fomos atrás deles, mas não foi possível. O mercado ficou diferente. Os números que achávamos que poderíamos realizar, foram dobrados e isso mudou o comportamento. O presidente quer ser responsável, senão as coisas pioram lá na frente. É sempre uma linha muito tênue. O presidente escolheu essa linha da responsabilidade e estou do lado da direção porque penso igual" Mano Menezes, técnico do Inter.