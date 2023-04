RIO DE JANEIRO, RJ (UOL-FOLHAPRESS) - O Vasco ingressou na Justiça contra o Flamengo para mandar seu jogo com o Palmeiras, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro, no Maracanã.

O Vasco fez há 30 dias a solicitação formal para mandar seu jogo contra o Palmeiras, no dia 23 de abril, no Maracanã.

O clube avalia que houve tempo suficiente para incluir a partida no cronograma do estádio.

Houve uma ressalva para que a resposta fosse dada até o último dia 4.

A resposta foi dada no limite do prazo estabelecido, no dia 4, porém, ela deixou a situação indefinida.

O consórcio respondeu que a solicitação estava sendo avaliada pela parte técnica junto com o calendário de jogos marcados para o estádio, e que uma decisão seria tomada dentro do prazo estabelecido pelo regulamento para alterações de locais de partida. A gestão é feita através de um Termo de Permissão de Uso (TPU) pela dupla Flamengo e Fluminense.

O Vasco já havia obtido uma liminar ano passado para jogar contra o Sport, pela Série B, após o veto do consórcio.

Data vaga e jogos consecutivos como argumento

Um dos argumentos utilizados pelo Vasco é de que não há jogo previsto para o Maracanã na data em que ocorrerá o duelo entre o Cruzmaltino e o Palmeiras.

O outro, e que já serviu de justificativa para o veto por parte do consórcio, é em relação a jogos consecutivos no estádio.

O Vasco ressaltou à Justiça que houve partidas consecutivas nesta temporada no Maracanã, como nos duelos de volta das semifinais do Campeonato Carioca, que aconteceram nos dias 18 e 19 de março.

O clube ainda destacou que não existe qualquer óbice para a realização de partidas em dias consecutivos no Maracanã, e enfatizou a alta tecnologia empregada no gramado do estádio.