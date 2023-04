SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - O ex-jogador de basquete Magic Johnson faz parte de um grupo que encaminhou a compra do Washington Commanders, da NFL.

O dono da franquia, Dan Snyder, concordou em vender o Commanders por R$ 29 bilhões para o conglomerado em questão, segundo o site norte-americano Sportico, especializado em negócios esportivos.

O ex-astro dos Lakers faz parte de um grupo liderado por Josh Harris, proprietário do Philadelphia 76ers, da NBA. O princípio de acordo foi encaminhado hoje (13) e deve ser oficializado até o final de abril.

Os termos do negócio farão com que a venda seja a maior da história entre equipes esportivas do país, se confirmada. O posto é ocupado atualmente pelo Denver Broncos, também da NFL, que foi comprado por R$ 22,5 bilhões no ano passado.

Snyder comprou o Commanders em 1999 por R$ 3,7 bilhões (cotação atual), quando ainda se chamava Redskins. Ele iniciou o processo de venda após ter sido acusado por ex-funcionários de assédio sexual e moral.