SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - O lateral Destiny Udogie se envolveu em um acidente na madrugada desta quinta-feira (13) na cidade de Udine, na Itália.

O jogador de 20 anos da Udinese bateu com a sua Mercedes GLE na área externa de um bar, de acordo com o jornal italiano Gazzetta dello Sport. Ele teria perdido o controle do carro, avaliado em cerca de R$ 500 mil, e destruiu cadeiras e mesas do estabelecimento com o choque.

O acidente não teve feridos, embora tenha quebrado uma janela do veículo e amassado o para-choque traseiro. O atleta não precisou ser levado a um hospital, mas foi submetido a um teste de álcool ?que ainda não teve resultado revelado.

"Parece que explodiu uma bomba", desabafou o proprietário do bar, à Sky Sports Italia. O prejuízo estimado pela batida é de cerca de R$ 16 mil.

O clube informou que o jogador, que vai defender o Tottenham na próxima temporada, tem treinado normalmente com a equipe, mas que sofrerá sanções.