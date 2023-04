SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - O Náutico bateu o Cruzeiro por 1 a 0, no Estádio dos Aflitos, e vai com vantagem para o jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil.

Gabriel Santiago marcou o gol da vitória, aos 43 minutos do segundo tempo, de cabeça. Ele saiu do banco de reservas e quase fez um gol de bicicleta antes de inaugurar o placar, mas mandou para fora.

Foi a estreia do português Pepa como técnico do Cruzeiro em jogos oficiais. Ele havia comandado a equipe no amistoso contra o Red Bull Bragantino.

O jogo de volta será disputado em 25 de abril, no Estádio Independência, às 19h (de Brasília). Antes disso, o Cruzeiro entra em campo pelo Campeonato Brasileiro.

NÁUTICO

Vágner; Victor Ferraz (Diego Ferreira), Paulo Miranda, Denilson e Diego Matos; Jean Mangabeira (Juan Gauto), Souza e Matheus Carvalho (Gabriel Santiago); Kayon (Alisson Santos), Villero e Jael. T.: Dado Cavalcanti

CRUZEIRO

Rafael Cabral; William (Igor Formiga), Lucas Oliveira, Luciano Castán e Marlon; Richard (Filipe Machado), Ramiro (Walisson) e Mateus Vital; Bruno Rodrigues (Stênio), Wesley (Rafael Bilu) e Gilberto. T.: Pepa

Local: Estádio dos Aflitos, em Recife (PE)

Data e hora: 13 de abril de 2023, às 19h (de Brasília)

Gol: Gabriel Santiago, aos 43 minutos do segundo tempo

Amarelos: Bruno Rodrigues (CRU), Denilson (NAU), Mateus Vital (CRU), Paulo Miranda (NAU), Castán (CRU) e Souza (NAU)