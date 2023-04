SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A CBV (Confederação Brasileira de Vôlei) decidiu alterar a data da partida entre Sada Cruzeiro e São José, pela fase final da Superliga masculina. O confronto, que seria neste sábado (15), foi adiado para quarta-feira (19), às 21h.

A mudança foi a solução encontrada pela Confederação para tentar definir o imbróglio envolvendo o oposto Wallace. Suspenso por 90 dias pelo Conselho de Ética do COB (Comitê Olímpico do Brasil), ele conseguiu efeito suspensivo no STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva) da modalidade até o julgamento do mérito do recurso. Isso o liberaria para jogar.

Como não há um órgão superior para apelar e resolver a questão, criou-se um impasse e a CBV teme, caso Wallace jogue, ser punida pelo COB. A entidade buscou ajuda no CBMA (Centro Brasileiro de Mediação e Arbitragem) para tentar uma solução definitiva.

No final de janeiro, o atleta postou foto em sua conta de Instagram. Estava em clube de tiro, com uma arma na mão e abriu a caixa de perguntas do aplicativo para responder a dúvidas dos seus seguidores. Um deles questionou se usaria aquele revólver para dar um tiro no presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Wallace respondeu com a abertura de enquete questionando quem faria aquilo.

"A CBV se viu diante de duas decisões conflitantes, tomadas por dois órgãos independentes (Conselho de Ética do Comitê Olímpico do Brasil e STJD), sobre o caso envolvendo o atleta Wallace, do Sada Cruzeiro. Assim, decidiu submeter a questão ao Centro Brasileiro de Mediação e Arbitragem (CBMA), instância arbitral com competência para tal, conforme previsto nos estatutos do COB e da CBV", diz nota da Confederação.

Desde quarta-feira (12), quando foi concedido o efeito suspensivo, busca-se uma saída política para o conflito. O Conselho de Ética, órgão independente do COB, não abre mão da decisão de punir Wallace. O Sada Cruzeiro não aceita não ter o jogador em quadra e ainda protesta pela mudança de data.

"A opção pelo adiamento parece uma clara tentativa de arrumar brechas para descumprir uma decisão do órgão competente para julgar os atos de atletas, clubes e federações, que é o Superior Tribunal de Justiça Desportiva. As decisões da justiça desportiva, especialmente do STJD da modalidade, devem ser cumpridas. O Sada Cruzeiro espera e confia numa resposta do STJD, que se encontra desacatado neste momento", manifestou-se o clube.

Com o adiamento, CBV ganha tempo também para que aconteça o julgamento do mérito do recurso apresentado pelo Cruzeiro e pelo jogador. Se suspensão for mantida também pelo tribunal desportivo (que havia arquivado inicialmente a denúncia por não ver relação entre a postagem e o esporte), Wallace estaria fora das finais da Superliga e o problema acabaria.