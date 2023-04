SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Christophe Galtier, treinador do Paris Saint-Germain, disse estar "em choque" com as acusações de racismo e xenofobia que foram feitas contra ele.

"Estou chocado com o que foi publicado de forma irresponsável. Eles me machucaram e eu fiquei triste com tudo isso. Cresci em Marselha, com pessoas de diferentes raças, origens e religiões", disse durante coletiva de imprensa

Galtier foi acusado de ter proferido falas racistas em agosto de 2021, quando comandava o Nice.

"Ele [Galtier] respondeu (...) que de fato não poderíamos ter tantos negros e muçulmanos na equipe", diz o e-mail que fez a denúncia.

"Não posso aceitar ser atacado assim. Tenho confiança no sistema judicial da França depois que minha reputação foi manchada", completou.

Galtier também acrescentou que não vai fazer mais declarações sobre o assunto. O PSG, segundo a emissora RMC Sport, instaurou uma investigação interna para apurar os fatos.

Tomei refúgio em meu povo nesta semana difícil. As sessões de trabalho têm me ajudado por vezes a esquecer tudo isto Christophe Galtier