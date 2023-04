SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A presidente Leila Pereira, do Palmeiras, provocou o Flamengo ao falar sobre a a Libra (Liga do Futebol Brasileiro).

"Eu respeito todos os clubes. Me tornei presidente para fazer o meu clube vencedor e tentar melhorar o nosso futebol. Não vou permitir clube nenhum usar a soberba. Essa é a minha luta. Eu não vou deixar que determinados clubes entendam que são melhores. Se acham que o futebol brasileiro é pequenos para eles, que vão para a Europa, o Real Madrid está lá esperando", disse Leila, em entrevista coletiva nesta sexta-feira (14).

"Isso me irrita muito. Todos os clubes precisam de investimentos. Ficamos 3h conversando e não resolvemos absolutamente nada. O que eu sinto demais é vaidade, e eu não tenho vaidade nenhuma. Me irrita quando determinados clubes, numa soberba absurda, só pensa no próprio clube. Ninguém joga sozinho. Um precisa do outro".

A presidente alviverde afirmou Flamengo não atrapalha andamento da Libra: "O Flamengo não está atrapalhando, porque ele não pode. São 20 clubes da Série A. Se ele não está satisfeito, ele que saia e vá jogar na Europa. Que os outros clubes se posicionem, não tenham medo de falar. O Flamengo não é mais forte que 19 clubes, que o futebol brasileiro. É só haver união. Estou ficando irritada. Acho que está demorando demais. Temos que deixar a vaidade de lado. Essa é a linha que vou tomar".