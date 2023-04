SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - A Ferroviária venceu o Athletico-PR por 4 a 1, no CAT do Cajú, em Curitiba (PR), pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro Feminino.

Raquel, Camila, Laryh e Aline Gomes marcaram para as Guerreiras Grenás. O gol do Athletico-PR foi marcado por Thayslane, de pênalti.

A Ferroviária embalou a terceira vitória seguida e volta a campo no dia 23 de abril, para enfrentar o Ceará, em casa. Já o Athletico-PR, que sofreu a terceira derrota consecutiva, também joga no mesmo dia, fora de casa, contra o Real Brasília.

Com a vitória, a equipe chegou a 18 pontos e assumiu a liderança provisória do Brasileirão Feminino. Já o Athletico-PR se mantém com quatro pontos, ocupando a 12ª colocação, perto da zona do rebaixamento.