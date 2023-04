MACEIÓ, AL (UOL/FOLHAPRESS) - O Manchester City venceu o Leicester com tranquilidade neste sábado (15), pelo Campeonato Inglês, no Etihad Stadium. Stones e Haaland (duas vezes) fizeram para os donos da casa, enquanto Iheanacho diminuiu para os visitantes.

Com o resultado, os Citizens chegam a 70 pontos no torneio, a três pontos do líder Arsenal, que joga neste domingo (16).

Eles ainda se enfrentarão nessa reta final da temporada. O City tem uma partida a menos.

O Leicester é o penúltimo colocado da competição e está em grande risco de rebaixamento.

O JOGO

O Manchester City não tomou conhecimento do Leicester e abriu o placar logo no começo. Com mais intensidade no ataque, o time só precisou de meio tempo para abrir uma vantagem intransponível sobre o Leicester.

Haaland, mais uma vez, se destacou. Ele fez dois gols e foi substituído no meio do jogo. Com 32 gols nesta temporada da Premier League, ele igualou Salah como o maior artilheiro em edições do torneio com 20 times.

LANCES IMPORTANTES

1x0. Após bate e rebate, a bola sobrou com John Stones fora da grande área, aos seis do primeiro tempo. O zagueiro encheu o pé e acertou um chutaço, abrindo o placar para os Citizens.

2x0. Grealish tentou cruzamento para a grande área, mas a bola bateu no braço de um defensor do Leicester. Após revisão do VAR, foi assinalado pênalti. Haaland foi para a cobrança e bateu rasteiro, aumentando a vantagem aos 13.

3x0. De Bruyne roubou a bola no meio de campo e ligou contra-ataque com Haaland. O camisa 9 ganhou na velocidade e bateu de canhota na saída do goleiro, garantindo o seu segundo gol na partida aos 22 minutos.

Defesaça de Iversen. Aos 12 minutos do segundo tempo, De Bruyne e Mahrez fizeram cobrança de falta ensaiada. O argelino bateu forte, colocado, mas o goleiro do Leicester conseguiu saltar para fazer a defesa.

3x1. Maddison cobrou escanteio na cabeça de Souttar, mas Ederson conseguiu fazer a defesa. No rebote, a bola sobrou no pé de Iheanacho, que só empurrou para a rede, aos 29 do segundo tempo.

Ederson salva. Após erro de Dias, Maddison ficou com a bola e entrou na pequena área. De frente para o goleiro brasileiro, ele finalizou rasteiro, mas o camisa 31 do City se saiu melhor e desviou para escanteio.

Na trave. Jogadaça de Maddison para Iheanacho. O atacante bateu bem na bola, mas mandou na trave já nos acréscimos.

AGENDA

O City volta a jogar na próxima quarta-feira (19) pela Champions League. O time venceu o Bayern de Munique por 3 a 0 na primeira partida e tem certa tranquilidade no confronto.

Já o Leicester pega o Wolverhampton no próximo sábado (22), pelo Inglês.