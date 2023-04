SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A polêmica da punição do Conselho de Ética do COB (Comitê Olímpico do Brasil) ao oposto Wallace, do Sada Cruzeiro, tem uma nova frente: a comissão de atletas do próprio Comitê.

Em postagem nas redes sociais nesta sexta-feira, o órgão opinou que o gancho de três meses aplicado ao atleta abre "precedentes extremamente prejudiciais ao movimento olímpico."

"No dia 13 de março deste ano, enviamos ofício ao Conselho de Ética do COB manifestando nossa opinião que não cabe ao referido Conselho julgar casos que aconteçam fora do âmbito da atividade esportiva, conforme consta no próprio Código de Conduta Ética do COB, mais especificamente no Artigo 3º, tanto no caput quanto no parágrafo único, onde consta que o Código 'rege atos e relações jurídicas constituídas no âmbito da atividade esportiva'", diz texto publicado no Instagram da comissão.

O Conselho de Ética, um órgão independente da direção do COB, suspendeu Wallace por causa de uma postagem na rede social em 31 de janeiro.

Ele estava em clube de tiro, com uma arma na mão e abriu a caixa de perguntas do aplicativo para responder a dúvidas dos seus seguidores. Um deles questionou se usaria aquele revólver para dar um tiro no presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Wallace respondeu com a abertura de enquete questionando quem faria aquilo.

A suspensão tiraria o atleta das fases finais da Superliga de vôlei masculina, marcadas para começarem neste sábado (15).

Na última quarta-feira, ele e o Sada Cruzeiro obtiveram uma liminar no STJD da modalidade (Superior Tribunal de Justiça Desportiva), interrompendo a punição até o julgamento do mérito do recurso apresentado. Isso o liberaria para entrar em quadra.

A dúvida é se a decisão do tribunal é válida ou não, já que o COB é o órgão máximo dos esportes olímpicos do Brasil. Em nota, o Conselho de Ética confirmou que Wallace deve cumprir a suspensão ou a CBV (Confederação Brasileira de Vôlei) sofrerá punições "gravíssimas".

"É inexistente jurídica e logicamente decisão de Tribunal Esportivo de Confederação vinculada ao sistema COB, que contraria decisão do Conselho de Ética do Comitê Olímpico do Brasil, em razão de vinculação explícita da CBV ao sistema olímpico, na qualidade de integrante. Soma-se a isso o fato de o próprio STJD ter se declarado incompetente - e corretamente - em julgar o assunto objeto do presente processo", disse o órgão.

Diante do impasse, a CBV decidiu adiar a partida do Sada Cruzeiro contra Farma Conde Vôlei de São José dos Campos. O confronto passou deste sábado para a próxima quarta-feira (19).