SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Ninguém para o Sesi Araraquara! Pela 6ª rodada da Liga de Basquete Feminino, a equipe de Araraquara venceu o Unimed Campinas pelo placar de 86 a 69, na noite deste sábado (15), manteve a invencibilidade e retomou a liderança da competição.

A estrela da vitória contra o time de Campinas foi a ala-pivô Aline Moura, eleita a MVP da partida. Aline fez 16 pontos e pegou 18, mais um duplo-duplo para ela na LBF 2023.

Contudo, a cestinha do jogo foi Cacá, armadora do Campinas, que terminou o jogo com 25 pontos, mas não evitou a quarta derrota da equipe, que se manteve na 5ª colocação.

A distância entre as equipes ficaram evidentes ao longo do jogo, mas nas bolas de três a diferença foi brutal. O Araraquara fez 17 bolas de três em 38 tentativas, um aproveitamento de 44%. O Campinas acertou apenas quatro bolas de três em 20 tentativas, aproveitamento de apenas 20%.

Foram apenas seis jogos dos 14 que o Sesi Araraquara vai fazer na fase de classificação da LBF 2023, mas o time, até aqui, está amassando todos os adversários.

A próxima rodada será a última do 1º turno da LBF 2023, e o Sesi Araraquara vai tentar manter sua campanha perfeita diante do Sodiê Mesquita, em casa, no dia 18. Por sua vez, o Unimed Campinas volta à quadra no dia 22, quando recebe o time do Santo André.