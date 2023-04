SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Athletico-PR começou o Campeonato Brasileiro com uma vitória sobre o Goiás, na noite deste sábado (15), e fechou a sua partida em 2 a 0, assim, conseguindo os seus primeiros pontos no campeonato.

Com o resultado, o Athletico-PR estão, momentânea, na segunda colocação da tabela do torneio, com três pontos, atrás somente do líder Fluminense, por conta do quesito de saldo de gols. Já o Goiás, está na vice-lanterna, sem pontuação.

O time do técnico Paulo Turra aproveitou o jogo em casa para soltar o grito de felicidade diante a sua torcida. O primeiro gol foi marcado por Pedro Henrique, no primeiro tempo, e o Christian fechou o placar no segundo tempo.

Athletico-PR e Goiás retornam ao campo inda nesta semana para competições continentais. O Furacão recebe o Atlético-MG na Libertadores, às 21h, da próxima terça-feira (18), na Arena da Baixada. O Esmeraldino enfrenta o Universitario-PER, na quinta-feira (20), às 23h, pela Sul-Americana.

FICHA TÉCNICA

ATHLETICO-PR 2 X 0 GOIÁS

Local: Arena da Baixada, em Curitiba (PR)

Data: 15 de abril de 2023, sábado

Horário: às 18h30 (de Brasília)

Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS)

Assistentes: Lucio Beiersdorf Flor (RS) e Michael Stanislau (RS)

VAR: Thiago Duarte Peixoto (SP)

Cartões Amarelos: Pedro Henrique e Pablo (Athletico-PR); Sidimar, Bruno Melo e Jhonny Lucas (Goiás).

Gols: Pedro Henrique, do Athletico-PR, aos 35 minutos do primeiro tempo; e Christian, do Athletico-PR, aos 12 minutos do segundo tempo.

ATHLETICO-PR

Bento; Madson, Pedro Henrique (Zé Ivaldo), Thiago Heleno e Pedrinho; Hugo Moura (Erick), Christian, Léo Cittadini (Thiago Andrade) e Vitor Bueno (Vitor Roque); Rômulo (Reinaldo) e Pablo. Técnico: Paulo Turra.

GOIÁS

Tadeu; Maguinho (Matheusinho), Sidimar, Bruno Melo e Sander; Zé Ricardo (Jhonny Lucas), Morelli (Guilherme Marques) e Diego; Vinicius, Diego Gonçalves (Willian Oliveira) e Matheus Peixoto (Philippe Costa). Técnico: Emerson Ávila.