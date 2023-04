RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - As lesões são um problema que tem perseguido o São Paulo. Agora, Rogério Ceni pode não ter atacantes para escalar no próximo jogo.

O São Paulo teve dois atacantes que saíram machucados na derrota contra o Botafogo.

Luciano sentiu um problema ainda no primeiro tempo e saiu do campo no intervalo.

David entrou no lugar dele e durou 26 minutos em campo. Ele sentiu dores no joelho após uma pancada. Ceni afirmou que ele ainda precisará de exames.

Rogério Ceni alertou que pode não ter atacantes para a partida de terça-feira diante do Puerto Cabello, no Morumbi, pela Sul-Americana.

Calleri acaba de retornar de um mês lesionado. Uma sequência de partidas pode colocar em risco o atleta.

Erison ainda não está liberado para jogar.

"Calleri voltando de um mês parado, Luciano sentiu, era para ter tirado antes, mas levei até o intervalo. David é uma pancada que preocupa também. O Erison está tentando ficar bem, mas corremos o risco de ficar sem nenhum atacante para terça. Tem que analisar melhor o David. Os outros acho que é algo de não mais que um jogo, mas o David corre um risco maior. Fica mais difícil de montar um ataque", disse o treinador em entrevista coletiva.

As lesões são um problema para o São Paulo nos últimos três anos. Raramente o time ficou sem nenhum lesionado neste período.

A última vez que o tricolor teve o DM completamente vazio foi em abril de 2022.

Em 2023, a situação tem sido a mais crítica dos últimos tempos no Morumbi.

"É bom ter um jogo atrás do outro se está com um time redondo. Se tem a derrota, quer vencer o mais rápido possível. Mas não é tão bom quando precisa recuperar jogadores. Defensivamente temos jogadores como troca, mas ofensivamente nem tanto", afirmou Ceni.