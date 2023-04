SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O empresário John Textor, mandatário da SAF do Botafogo, confirmou que fez contato com o representante do colombiano James Rodríguez para reforçar o time alvinegro.

Textor comentou o interesse no meia colombiano em coletiva após a estreia do Botafogo na competição nacional, com vitória por 2 a 1 sobre o São Paulo.

O empresário afirmou, ainda, que James Rodríguez precisa "pegar o telefone e dizer que quer jogar no Botafogo".

Ao falar sobre outros possíveis reforços, Textor foi enfático ao dizer que busca jogadores que caibam no orçamento do clube.

"Gosto de olhar esses grandes jogadores, é um caso parecido com Cavani, Zahari... Venho olhando o James há muitos anos, meus filhos também. Esses jogadores precisam querer ser escolhidos, querer estar aqui, precisam querer jogar. Ele é ótimo, não sei por que ele não foi bem no outro clube, mas e se o grande jogador aparece pelo preço certo?", disse Textor.

O Botafogo tentou contratar James Rodríguez em 2022, e fez uma oferta pelo então jogador do Al-Rayyan. O colombiano, com passagens por Porto, Monaco, Bayern de Munique e Real Madrid, optou por voltar à Europa, para defender o Olympiacos (GRE).

Na atual temporada, o jogador somou cinco gols e seis assistências, após 20 jogos no clube grego. Recentemente, ele acertou a rescisão com a equipe, e está livre no mercado.

O meia marcou um gol no último jogo pela seleção colombiana, em março. O amistoso contra a Coreia do Sul terminou empatado em 2 a 2.