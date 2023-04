MACEIÓ, AL (UOL/FOLHAPRESS) - O Manchester United venceu o Nottingham Forest por 2 a 0 neste domingo (16), pelo Campeonato Inglês. O jogo, válido pela 31ª rodada do torneio, levou os Red Devils à terceira colocação do torneio.

Os gols do jogo foram marcados por Antony e Dalot.

O JOGO

O jogo estava aberto até o gol de Antony, o que deu mais controle ao Manchester United.

O brasileiro estava sem marcar ou dar assistências na Premier League desde outubro, num total de 14 jogos.

Ele e Bruno Fernandes foram os destaques do United. O brasileiro ainda distribuiu outra assistência, enquanto Fernandes era constante no ataque.

Pelos visitantes, o grande nome da partida foi o goleiro Novas, que protagonizou diversas defesas importantes e manteve o Nottingham na partida.

Brasileiros fizeram partida na média. Renan Lodi, Danilo e Felipe, pelos donos de casa, e Casemiro, pelos visitantes, foram titulares. Fred entrou no fim do segundo tempo.

LANCES IMPORTANTES

0x1. Após confusão entre os brasileiros Felipe e Danilo, Martial ficou com a bola e chutou forte. Novas fez a defesa, mas o rebote ficou com Antony, que só empurrou para a rede aos 31 do primeiro tempo.

Quase o empate. Já no finzinho da primeira etapa, Dalot deu um tapa muito longo na bola e ela ficou no pé de Awoniyi, que chutou com muita força, para fora.

Sozinho. Ótimo cruzamento de Eriksen para Bruno Fernandes. O português cabeceou tranquilo, mas mandou para fora. Novas só ficou olhando.

No travessão. Após jogada ensaiada em cobrança de escanteio, Bruno Fernandes recebe a bola de Eriksen e dá um chutaço. Novas salta para defender e a bola vai no travessão.

Navas salva de novo. Bruno Fernandes recebeu passe de Dalot e chutou no cantinho, em baixo. O goleiro do Nottingham conseguiu desviar para escanteio.

0x2. O United trabalhou bem a bola e Antony deu o passe final para Dalot, nas costas da zaga. O lateral bateu com categoria e deixou o dele.

AGENDA

O United volta a campo na próxima quinta-feira (20) contra o Sevilla, pela Europa League. Já o Nottingham joga contra o Liverpool no próximo sábado (22), pelo Inglês.