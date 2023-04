MACEIÓ, AL (UOL/FOLHAPRESS) - O zagueiro Rudiger, do Real Madrid, sofreu ataques racistas após a vitória de sábado (15) sobre o Cádiz, pelo Campeonato Espanhol.

Um vídeo postado pela mídia espanhola mostra o zagueiro levando uma camisa para a arquibancada enquanto as ofensas acontecem.

Objetos também foram jogados em Rudiger. Dois membros do estafe do Real Madrid escoltaram o zagueiro para longe do público.

O Real Madrid venceu a partida por 2 a 0, e Vinicius Junior não atuou.

HISTÓRICO

Vini Jr sofre com ataques e insultos fora dos gramados. Desde que chegou na Espanha, o brasileiro tem lidado com insultos e casos de racismo por parte de torcedores adversários, entre outros.

A LaLiga criou um canal de denúncias em seu site para que os torcedores ajudem a identificar incidentes de racismo durante as partidas, depois de apresentar sua oitava denúncia às autoridades sobre ataques ao atacante brasileiro Vinícius Júnior, do Real Madrid.

O jogador acusou a liga espanhola de não fazer nada a respeito dos insultos racistas nas partidas, depois que vídeos nas redes sociais mostraram alguns torcedores atirando objetos contra ele durante uma partida em dezembro.

Tags:

Real Madrid